Mehr als 600 Städte in Deutschland – darunter auch Zella-Mehlis und Suhl – hissten am Dienstag vor ihren Rathäusern die Flagge der Vereinigung „Mayors for Peace“. Vor vielen deutschen Rathäusern wehten am Dienstag besondere Flaggen. Die weltweite Organisation „Mayors for Peace“ (englisch für „Bürgermeister für den Frieden“) will damit das Bekenntnis zu nuklearer Abrüstung, gegen Kriege und für ein friedliches Zusammenleben der Menschen unterstreichen.