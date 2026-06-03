 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Anerkennung fürs Ehrenamt

Suhl/Zella-Mehlis Anerkennung fürs Ehrenamt

Anlässlich des Tages des Ehrenamtes bedankten sich die SPD bei ehrenamtlich Tätigen in Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof.

Suhl/Zella-Mehlis: Anerkennung fürs Ehrenamt
1
Präsentkorb für den Verein „Senioren helfen Senioren“ in Suhl. Foto: SPD

Anlässlich des bundesweiten Tages des Ehrenamtes haben der SPD-Ortsverein Zella-Mehlis/Oberhof und der SPD-Kreisverband Suhl in der vergangenen Woche ihre Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement in der Region zum Ausdruck gebracht. Drei regionale Präsentkörbe wurden als Zeichen des Dankes und der Anerkennung an den Suhler Verein „Senioren helfen Senioren“, die Freiwillige Feuerwehr Oberhof sowie den SC Motor Zella-Mehlis überreicht, teilt Anne Pietzsch, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Zella-Mehlis/Oberhof, mit. „Die Geste wurde von den ausgezeichneten Vereinen und Organisationen sehr positiv aufgenommen. Mit der Aktion möchten die Sozialdemokraten die wichtige Arbeit der vielen Ehrenamtlichen würdigen, die 365 Tage im Jahr einen äußerst wertvollen Beitrag leisten.“

Nach der Werbung weiterlesen

Dank an den SC Motor. Foto: SPD

Bei der Übergabe an den Verein „Senioren helfen Senioren“ betonte der Suhler SPD-Kreischef Stephan Nagel das beeindruckende Engagement des Vereins: „Der Verein zählt mittlerweile rund 1000 Mitglieder. Hier gehen Quantität und Qualität Hand in Hand. Lebensfreude, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung stehen im Mittelpunkt. Viele Seniorinnen und Senioren finden hier ein aktives soziales Umfeld, was gerade in Zeiten von zunehmender Einsamkeit wichtiger denn je ist.“

Anne Pietzsch würdigte die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Oberhof: „Unsere Feuerwehr leistet hervorragende Arbeit. Sie ist jederzeit präsent und gibt den Oberhofern das sichere Gefühl, sich auf sie verlassen zu können. Besonders erfreulich ist der große Zulauf im Nachwuchsbereich. Das ist ein starkes Zeichen für die engagierte und erfolgreiche Arbeit der Kameradinnen und Kameraden.“

Präsentkorb für die Oberhofer Wehr. Foto: SPD

Auch der SC Motor Zella-Mehlis wurde für seine herausragenden Leistungen ausgezeichnet. „Der SC Motor hat einen festen Platz in Zella-Mehlis. Unsere Stadt ist eine Sportstadt, und der Verein trägt maßgeblich dazu bei. Das Engagement der Mitglieder hat zahlreiche Erfolge hervorgebracht. Der SC Motor ist eine echte Kaderschmiede und der sportliche Nachwuchs ist hier in besten Händen. Allein an der Mitwirkung von drei Weltcup-Veranstaltungen im vergangenen Winter stellte den Verein vor enorme Herausforderungen, die mit Bravour gemeistert wurden. Darauf können wir mehr als stolz sein, so der Ortsvereinsvorsitzende Uwe Schlütter.