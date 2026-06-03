Suhl/Zella-Mehlis: Anerkennung fürs Ehrenamt

Präsentkorb für die Oberhofer Wehr. Foto: SPD

Auch der SC Motor Zella-Mehlis wurde für seine herausragenden Leistungen ausgezeichnet. „Der SC Motor hat einen festen Platz in Zella-Mehlis. Unsere Stadt ist eine Sportstadt, und der Verein trägt maßgeblich dazu bei. Das Engagement der Mitglieder hat zahlreiche Erfolge hervorgebracht. Der SC Motor ist eine echte Kaderschmiede und der sportliche Nachwuchs ist hier in besten Händen. Allein an der Mitwirkung von drei Weltcup-Veranstaltungen im vergangenen Winter stellte den Verein vor enorme Herausforderungen, die mit Bravour gemeistert wurden. Darauf können wir mehr als stolz sein, so der Ortsvereinsvorsitzende Uwe Schlütter.