Suhl/Zella-Mehlis: Anerkennung fürs Ehrenamt

Anlässlich des bundesweiten Tages des Ehrenamtes haben der SPD-Ortsverein Zella-Mehlis/Oberhof und der SPD-Kreisverband Suhl in der vergangenen Woche ihre Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement in der Region zum Ausdruck gebracht. Drei regionale Präsentkörbe wurden als Zeichen des Dankes und der Anerkennung an den Suhler Verein „Senioren helfen Senioren“, die Freiwillige Feuerwehr Oberhof sowie den SC Motor Zella-Mehlis überreicht, teilt Anne Pietzsch, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Zella-Mehlis/Oberhof, mit. „Die Geste wurde von den ausgezeichneten Vereinen und Organisationen sehr positiv aufgenommen. Mit der Aktion möchten die Sozialdemokraten die wichtige Arbeit der vielen Ehrenamtlichen würdigen, die 365 Tage im Jahr einen äußerst wertvollen Beitrag leisten.“