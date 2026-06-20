Ob Herrenteich, Marktplatz, Kreuzkirche mit ihrem Umfeld oder der Mühlplatz mit seinen angrenzenden Grünflächen – Suhl verfügt über zahlreiche öffentliche Plätze, die zum Verweilen, Begegnen und Erholen einladen. Doch welche dieser Orte werden besonders geschätzt? Wo halten sich die Menschen gerne auf? Und was macht einen attraktiven Aufenthaltsort eigentlich aus? Diesen und weiteren Fragen möchte die Stadtverwaltung mit einer Bürgerumfrage nachgehen und laden die Einwohner zur Teilnahme ein.