Jung und Alt erwartet ein buntes Familienprogramm, jede Menge Einkaufsspaß und viele informative Angebote. Autofans kommen ebenso auf ihre Kosten wie Shoppingfans und kulinarische Genießer. Der „Suhler Frühling“ entfaltet sich diesmal im Steinweg, rund um den Dianabrunnen, auf dem Suhler Marktplatz, auf dem Unteren Markt und auf dem Platz der Deutschen Einheit in seiner vollen Pracht. Auf allen Schauplätzen besteht wie immer freier Eintritt.