Suhl: Wer hilft mit bei der Hirschkäfersuche?

Die Hirschkäfersuche ist wichtig. Nur wenn die Vorkommen bekannt sind, können auch Maßnahmen für deren Schutz eingeleitet werden. Hotspots für Hirschkäfer sind Eisenach und der Wartburgkreis. Damit die Experten des TLUBN und des Nabu das Verwechslungspotenzial mit ähnlichen Käfern ausschließen können, sind am besten digitale Fotos als Beweis und Beleg für die Richtigkeit der Meldung unabdingbar. So sind Hirschkäfer schon mit Nashornkäfer, Balkenschröter, Eremit, großem Bockkäfer oder auch dem Lederlaufkäfer verwechselt worden. Auch der Artensteckbrief hilft, Verwechslungen zu vermeiden.