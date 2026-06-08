Suhl: Wer hilft mit bei der Hirschkäfersuche?

In Thüringen ist ab jetzt Käferzählen angesagt: Der Naturschutzbund (Nabu) und das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) rufen zur alljährlichen Hirschkäfersuche auf. Gute Chancen, die imposanten Tiere zu beobachten, hat man von Juni bis August an lauen Sommerabenden in Laubwäldern. „Hirschkäfer bevorzugen lichte, alte und wärmebeeinflusste Eichenbestände mit einem hohen Anteil an Totholz oder Baumstubben. Sie mögen aber auch alte Obstbäume oder fühlen sich auf Streuobstwiesen wohl“, gibt Jürgen Ehrhardt, Sprecher beim Nabu, Tipps.