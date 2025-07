Einen angetrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht zum Montag in der Großen Beerbergstraße in Suhl aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille, weshalb ein gerichtsverwertbarer Test folgte, wie Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert mitteilt. Dieser zeigte im Ergebnis einen Wert von 0,79 Promille. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.