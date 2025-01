Suhl: Welcher ist der häufigste Piepmatz?

Zum 15. Mal gilt es: Handy oder Stift zu zücken, um eine Stunde lang Meisen, Finken, Rotkehlchen und Co. am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu beobachten, zu zählen und zu melden. „Die Aktion erfreut sich in Thüringen alljährlich großer Begeisterung und viele Menschen unterstützen die große Vogelinventur im Winter. Wir möchten auch die Bürgerinnen und Bürger in Suhl und im Landkreis Sonneberg dazu motivieren, an der Aktion teilzunehmen,“ sagt Marianne Herrmann, die Vorsitzende des Nabu Henneberger Land. Die mit der Aktion gewonnenen Daten helfen, die Situation von Vögeln in Städten und Dörfern besser einschätzen zu können. „Wir wollen aber auch die Menschen für die Vogelwelt begeistern“, sagt Herrmann und lädt ein: „Gemeinsam Vögel zu beobachten, macht Spaß. Alle interessierten Vogelfreunde sind eingeladen, sich am Samstag, 11. Januar, um 10 Uhr mit uns an der Sporthalle Wolfsgrube zu treffen. In einem zweistündigen Rundgang zählen wir die Piepmätze.“