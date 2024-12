Die rein ehrenamtliche Prüfertätigkeit ist unverzichtbar für die Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben der IHK in der beruflichen Bildung. Aktuell sind im IHK-Bezirk Südthüringen 598 Prüfer in 103 Prüfungsausschüssen tätig. Im Laufe der nun zu Ende gehenden Berufungsphase haben sie 19 583 Prüfungen von 3486 Prüflingen in der dualen Ausbildung sowie 3553 Einzelprüfungen von 625 Prüflingen in der höheren Berufsbildung begleitet. Hinzu kommen die Prüfungen im Rahmen der Sach- und Fachkundeprüfungen in der Region. Von den 598 Prüfern haben in diesem Jahr 95 ihr zehnjähriges Jubiläum und 44 ihr 20-jähriges. Sie erhielten bei der Festveranstaltung jeweils die Ehrennadel in Bronze beziehungsweise Silber.