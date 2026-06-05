Es ist idyllisch im Kleinen Thüringer Wald. Noch. Denn nach Auffassung der Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen eignet sich der Schneeberg zwischen Suhl und Grub hervorragend für den Bau von Windrädern. 345 Hektar groß ist das dafür vorgesehene Areal, das sich hinter dem Kürzel W21 verbirgt. „Das entspricht 483 Fußballfeldern“, konkretisiert Grit Dähn vom Verein der Heimatfreunde Lange Bahn.