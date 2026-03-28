Für Suhls Spieler Nenad Mirkovic ist Handball in diesen Tagen eigentlich ganz einfach. „Unser Ziel war, einfach Spaß zu haben und auf jeden Fall, jedes Spiel zu Hause zu gewinnen. Und wenn wir es schaffen, Meister zu werden – top! Wir nehmen das, wir gehen wieder in die Regionalliga, aber ohne Druck. Unser Ziel war nicht, dass wir unbedingt Erster werden wie vor zwei Jahren“, erklärte Mirkovic nach dem achten Heimsieg in der eigenen Wolfsgrube, dem 39:33 gegen die HSG Werratal 05, einen der schärfsten Konkurrenten um eine Top-Platzierung in dieser Oberliga-Saison.