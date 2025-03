Im Hinspiel zwischen der HG 85 Köthen und der HSG Suhl spielte Frank Grohmann die Gäste aus Südthüringen schwindelig. Der Rückraum-Senior, der beim SC Magdeburg ausgebildet wurde und später in der 2. Liga auflief, traf insgesamt 15 Mal, doppelt so oft wie im Saisondurchschnitt. Trotzdem verlor Köthen das Duell seinerzeit gegen den Thüringer Aufsteiger mit 32:33 (17:17). Es war damals der zweite Saisonsieg Suhls, der zweite, den man in fremden Hallen holte.