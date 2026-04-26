Wenn Suhls Spieler von der Bundesliga träumen, haben es Suhls Spieler in der 7. Fußball-Liga schwer. Was zunächst widersprüchlich klingt, trifft den Nagel am Samstag (25. April) gut auf den Kopf. Während Ibrahim El Hajj, Zico, Firas Alshuweesheen und Kusae Fathi Ahmend Yousha am Abend im zweiten von vier Relegationsspielen mit ihrem Erfurter Futsal-Club nahe Passau um den Einzug in die Futsal-Bundesliga kicken, mussten ihre Mannschaftskollegen vom 1. Suhler SV wenige Stunden zuvor in der Landesklasse gegen Schweina auf das spielerische Bonbon der Ballkünstler und die Führung eines El Hajj verzichten. Insgesamt fehlten Suhl acht Spieler; vermisst wurde auch ein Janek Kunze, der nach einer Weisheitszahn-Operation noch krankgeschrieben ist.