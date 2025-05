Die Suhler Linken verteidigen in der wieder aufgeflammten Diskussion um die Demonstration „Suhl bleibt hell“ am 11. Februar ihr Vorgehen. „Die Förderung über das Bundesprogramm ’Demokratie leben!’ war sachgerecht. Wer Fördermittel bekommt, muss das Logo abdrucken – so steht es in den Vorgaben. Und wenn dabei ein Formfehler passiert ist, kann man das korrigieren“, erklärte Steffen Hartwig, Mitglied im Suhler Bündnis für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtextremismus und Stadtrat der Linken, der die Demonstration angemeldet hatte.