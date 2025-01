Schneebedeckte Straße in Suhl: Unfall an der Intertankkreuzung

Ein 64-jähriger Autofahrer befuhr Sonntagabend die Friedrich-König-Straße in Suhl in Richtung Zella-Mehlis. Auf der winterlichen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen BMW, prallte an der Intertankkreuzung erst gegen eine Ampel, rauschte danach quer über die Gegenfahrbahn und krachte schließlich in eine Mauer. Der Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin kamen verletzt ins Krankenhaus. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro.