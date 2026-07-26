Suhl und Umgebung: Mehrere Einbrüche in kurzem Zeitraum

Auch das Waldbad in Schmiedefeld wurde Ziel von Einbrechern. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, ein Fenster der Imbissbude auf und gelangten in das Gebäude. Entwendet wurde ein Spendenglas mit Inhalt. Durch das Aufhebeln entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.