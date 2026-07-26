Suhl und Umgebung: Mehrere Einbrüche in kurzem Zeitraum

Gleich mehrere Einbruchsdelikte beschäftigen derzeit die Polizei in Suhl. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist nach Angaben der Ermittler Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
Innerhalb kurzer Zeit sind in Suhl, Goldlauter, Schmiedefeld und Zella-Mehlis mehrere Einbrüche festgestellt worden. Betroffen waren Vereinsgebäude, eine Kindertagesstätte, Waldbäder und Gartenhütten.
Gleich mehrere Einbruchsdelikte beschäftigen derzeit die Polizei in Suhl. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist nach Angaben der Ermittler Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
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Am Freitag bemerkten Verantwortliche des Ziegenberger Carneval Clubs und des FSV Goldlauter einen Einbruch in ihre Vereinshütte an der Zellaer Straße in Suhl. Dort wurde eine Motorsense entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.
Ebenfalls am Freitag informierten Verantwortliche der Kindertagesstätte „Auenknirpse“ die Polizei über einen Einbruch in einen Geräteschuppen. Die Täter verschafften sich demnach gewaltsam Zutritt. Auch hier liegen noch keine Angaben zur Höhe des Schadens vor.
Zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, brachen Unbekannte in den Kiosk sowie das Büro des Waldbades Suhl-Goldlauter ein. Dort erbeuteten sie Bargeld in dreistelliger Höhe. Am Kiosk entstand zudem Sachschaden.
Auch das Waldbad in Schmiedefeld wurde Ziel von Einbrechern. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, ein Fenster der Imbissbude auf und gelangten in das Gebäude. Entwendet wurde ein Spendenglas mit Inhalt. Durch das Aufhebeln entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.
In der Gartenanlage Sonnenbad in Zella-Mehlis drangen zwei unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr gewaltsam in mehrere Gartenhütten ein. Dabei wurden verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird ebenfalls im mittleren dreistelligen Bereich angegeben.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den genannten Taten geben können, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.