Suhl und Benshausen werden am zweiten Juni-Wochenende jeweils mit einem Weinfest eine Premiere feiern. Ist es Zufall, dass beide Termine zeitgleich ein gleiches Publikum ansprechen? Kann solche Dopplungen der Veranstaltungskalender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberzentrum Südthüringen (KAG) nicht ausschließen, fragten wir nach. Es antworteten KAG-Sprecher Steffen Hertel (SH) und Steven Bickel (SB), Leiter des Oberbürgermeisterbüros in Suhl.