So war die Stadt Suhl persönlich oder mit Prospektauslagen über Kooperationspartner auf den Messen und touristischen B2B-Events in Stuttgart, Berlin, Dresden, Hamburg, München, Utrecht (Niederlande), Leipzig, Bonn, Köln vertreten. Auch zu den Rennrodel- und Biathlon-Weltcups in Oberhof, zum Thüringentag in Gotha, zum 52. Rennsteiglauf in Schmiedefeld und beim ISSF-Junioren-Weltcup im Suhler Schießsportzentrum zum Höhepunkt der diesjährigen Sportsaison waren die Touristiker präsent, um für Suhl als „Waffenstadt im Thüringer Wald“ zu werben.