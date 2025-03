Bunte Haarbänder, fruchtig riechende Kerzen, grinsende Osterhasen aus Porzellan – Und damit fängt es erst an. Der Markt beim Frühlingserwachen im Wirtschaftshof des Tierparks wartet mit allerlei Dingen auf. Zwischen bratwurstessenden Besuchern, spielenden Kindern und kauflustig Herumschlendernden wuselt eine Bande Hühner umher. Ein Hund bellt wütend. Dem Hahn ist er augenscheinlich piepegal. Verlockender erscheint doch so manch heruntergefallener Brötchenkrümel. Vor den Ställen und Gehegen sind die Marktstände aufgebaut. Hinter den Verkaufstischen finden sich heute auch viele neue Gesichter. Insgesamt 14 unterschiedliche Stände verkaufen hier ihre Produkte, vieles davon lokal und handgemacht. So beispielsweise selbstgebaute Holztruhen und bedruckte Holzbilder von „Woodworker“ Olaf Graul aus Christes oder auch die duftenden Seifen aus der Seiferei Ohrdruf. Allerlei Blühendes für den Garten bieten Blumen Marr an.