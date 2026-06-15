Die jungen Darstellerinnen und Darsteller im Alter von acht bis 13 Jahren präsentierten dem Publikum am Freitag in der Lautenbergschule mit „Im Schatten von Oz“ ein außergewöhnliches Theatererlebnis, das sie gemeinsam entwickelt und gestaltet hatten. „Unter der Regie von Marie und Janek Ullrich entstand dabei weit mehr als ein klassisches Theaterstück. Im Mittelpunkt stand ein partizipativer Theateransatz, bei dem die Kinder selbst zu Autorinnen und Autoren, Regisseurinnen und Regisseuren sowie Schauspielerinnen und Schauspielern wurden. Angelehnt an das sogenannte Safari-Modell begaben sie sich auf eine kreative Entdeckungsreise, deren Ziel zu Beginn noch völlig offen war“, beschreibt Projektleiterin Adrienne Höfling von der Volkshochschule Suhl die Herangehensweise.