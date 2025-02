Rund zwei Millionen Euro investiert die gemeinnützige SRH in ihre Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie in Suhl. In nur 18 Wochen wurde der alte Beschleuniger abgebaut, der strahlensichere Raum um das Gerät renoviert und der neue Linearbeschleuniger – ein Varian „True Beam“ – eingebaut, kalibriert und getestet. Zwei dieser Geräte der neusten Generation stehen damit dem Team um Chefarzt Dr. Ronny Kruschel zur Verfügung. Der Vorteil für rund 100 Krebs-Patienten: allerhöchste Präzision.