Suhl: Tag der Architektur in der Aue-Schule

Austausch mit Planern
„Der Tag der Architektur zeigt, welchen Beitrag gute Planung für unsere Lebensqualität leisten kann. Wer die Projekte besucht, erlebt Architektur nicht abstrakt, sondern im direkten Austausch mit den Menschen, die sie entworfen und realisiert haben. Das macht die Veranstaltung besonders inspirierend – gerade auch für alle, die selbst bauen, sanieren oder umbauen möchten“, erklärt Ines M. Jauck, Präsidentin der Architektenkammer Thüringen. „Ich lade herzlich dazu ein, die Vielfalt zeitgemäßer Architektur in Thüringen zu entdecken.“