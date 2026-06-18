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  6. Tag der Architektur in der Aue-Schule

Suhl Tag der Architektur in der Aue-Schule

Die sanierte Aue-Schule in Suhl gehört zu den 53 Bauwerken in Thüringen, die an den Tagen der Architektur am 27. und 28. Juni besichtigt werden können.

Suhl: Tag der Architektur in der Aue-Schule
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Die Aue-Förderschule in Suhl ist am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 12 und Sonntag, 28. Juni, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Foto: Architektenkammer/Claus Bach

Ein Wochenende der Baukultur steht am 27. und 28. Juni bevor: Architektinnen und Architekten laden gemeinsam mit ihren Bauherrschaften zur Besichtigung von 53 zeitgenössischen Bauwerken in Thüringen ein, darunter auch die sanierte Aue-Schule in Suhl.

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In 31 Städten und Gemeinden haben Architekturinteressierte die Gelegenheit, neu entstandene oder umgebaute Gebäude, maßgeschneiderte Innenräume sowie einladende Freianlagen zu entdecken. In Südwestthüringen können Interessierte acht ausgewählte Bauwerke erkunden – vom Loftwohnen bis zum Sammlungszentrum, vom Weihnachtsland bis hin zum Bettenhaus.

Austausch mit Planern

„Der Tag der Architektur zeigt, welchen Beitrag gute Planung für unsere Lebensqualität leisten kann. Wer die Projekte besucht, erlebt Architektur nicht abstrakt, sondern im direkten Austausch mit den Menschen, die sie entworfen und realisiert haben. Das macht die Veranstaltung besonders inspirierend – gerade auch für alle, die selbst bauen, sanieren oder umbauen möchten“, erklärt Ines M. Jauck, Präsidentin der Architektenkammer Thüringen. „Ich lade herzlich dazu ein, die Vielfalt zeitgemäßer Architektur in Thüringen zu entdecken.“

Fertigstellung im September 2025

Einblicke erhalten Interessierte in Suhl in die erst im September 2025 fertiggestellte Aue-Förderschule, Würzburger Straße 76. Bauherr war die Stadt Suhl, das Planungsbüro Schettler & Partner aus Weimar, die Architektin Anke Schettler.

„Das Bestandsgebäude der Schule wurde in den 1960er-Jahren als Typenprojekt in Montagebauweise errichtet. Es besteht aus zwei sich gegenüberliegenden viergeschossigen Gebäuderiegeln, die über drei Verbindungsbauten miteinander verbunden sind. Entsprechend den Anforderungen an eine zeitgemäße Schule ist die Erweiterung des Bestandsgebäudes um einen Mehrzweckraum und eine Mensa notwendig. Die neue Fassadengestaltung greift die Optik der Bestandsstruktur auf und interpretiert sie neu. Die Vorhangfassaden gestalten sich in einem schuppenartigen, mehrfarbigen Muster, das im Farbspektrum des Thüringer Waldes Anlehnung findet“, heißt es in der Beschreibung der Architektin Anke Schettler zum sanierten Objekt.

Geöffnet ist die Aue-Schule, Würzburger Straße 76, in Suhl am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 12 Uhr und Sonntag, 28. Juni, von 14 bis 16 Uhr.