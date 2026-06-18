Suhl: Tag der Architektur in der Aue-Schule

„Das Bestandsgebäude der Schule wurde in den 1960er-Jahren als Typenprojekt in Montagebauweise errichtet. Es besteht aus zwei sich gegenüberliegenden viergeschossigen Gebäuderiegeln, die über drei Verbindungsbauten miteinander verbunden sind. Entsprechend den Anforderungen an eine zeitgemäße Schule ist die Erweiterung des Bestandsgebäudes um einen Mehrzweckraum und eine Mensa notwendig. Die neue Fassadengestaltung greift die Optik der Bestandsstruktur auf und interpretiert sie neu. Die Vorhangfassaden gestalten sich in einem schuppenartigen, mehrfarbigen Muster, das im Farbspektrum des Thüringer Waldes Anlehnung findet“, heißt es in der Beschreibung der Architektin Anke Schettler zum sanierten Objekt.