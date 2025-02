Die Verärgerung war der Vorsitzenden des Gleichstellungsbeirates Silvia Bergner anzumerken, als sie in ihrem Bericht zur Arbeit des Beirates vor dem Hauptausschuss am Mittwoch vergangener Woche beklagte, dass gut zwei Wochen vor dem Internationalen Frauentag noch immer unklar sei, ob die seit Jahren organisierte zentrale Frauentagsveranstaltung der Stadt stattfinden könne. Denn das beantragte Geld dafür – in Rede stehen 300 Euro – sei nicht freigegeben. „Das ist traurig. So können wir nicht in die Vorbereitung gehen “, sagte sie. Damit werde es wohl erstmals keine Frauentagsveranstaltungen geben können. Im Raum stehe der Vorschlag von Gleichstellungsbeauftragter Julia Schmatloch, finanziell in Vorleistung zu gehen. Doch das sei für die ehrenamtlich tätigen Beiratsmitglieder keine wirkliche Alternative. Man fühle sich und die geleistete ehrenamtliche Arbeit damit wenig wertgeschätzt.