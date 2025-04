Wer Debatten über Beschlüsse und Anträge über aktuelle Themen zur Stadtentwicklung verfolgen oder sich gar aktiv einbringen möchte, hat in Suhl schlechte Karten. In den Ausschüssen werden nahezu alle relevanten Themen hinter verschlossenen Türen – sprich nicht öffentlich – vorberaten. Im Stadtrat schließlich werden die meisten Beschlüsse lediglich aufgerufen und ohne weitere Erläuterung oder Diskussion beschlossen oder abgelehnt. Interessierte Bürger, die von der Empore aus die Sitzungen verfolgen, die Bürgerfragestunde für Anfragen nutzen und Beschlüsse nachvollziehen möchten, bleiben im Dunkeln – auch wenn der magere und im verwaltungsdeutsch abgefasste Beschlusstext seit einigen Monaten mehr oder weniger lesbar an die Wand geworfen und auf einem Bildschirm eingeblendet wird.