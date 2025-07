Mehrfach wurde im Hauptausschuss über eine Konzeption zur strategischen Ausgestaltung des Projekts „Partnerschaft für Demokratie“ in Suhl diskutiert. Auch im Stadtrat stand die von der CDU mit Blick auf die bundesweit in die Schlagzeilen geratene Anti-AfD-Demo im Februar 2025 auf die Agenda gehobene, politisch hochbrisante Thematik, schon auf der Tagesordnung. Einigen konnte man sich allerdings noch nicht. Statt einer Kampfabstimmung – auf die es im letzten Stadtrat Ende Juni hinausgelaufen wäre – einigte man sich mit Gegenstimmen der Linken und der AfD auf eine zweite Lesung, die in einer trotz Sommerpause kurzfristig terminierten Stadtratssitzung an diesem Mittwoch anberaumt ist.