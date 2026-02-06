Nachdem mit Beginn des Jahres 2026 die bereits um ein Jahr verlängerte Gnadenfrist für Suhler Garagennutzer ohne neuen Mietvertrag abgelaufen ist, macht die Stadt jetzt sukzessive Nägel mit Köpfen und verkauft ihre einst verpachteten Garagenkomplexe. Ähnlich wie bereits bei Anlagen in der Aue I und der Friedrich-Wolf-Straße haben auch bei der nun zum Verkauf stehenden Anlage in der Rudolf-Virchow-Straße auf dem Döllberg angrenzende Großvermieter von Wohnungen Interesse an einer Übernahme bekundet. Im Fall der Rudolf-Virchow-Straße ist das die Städtische Wohnungsgesellschaft GeWo, die bereits Eigentümer angrenzender Grundstücke und Wohnblocks ist.