Während seit Jahren in der Politik um ein für Eltern und Schülern kostenfreies Schulessen gerungen wird, zieht sich die Stadt Suhl jetzt aus der Mitfinanzierung der Schülerspeisung zurück. Der strikte Sparkurs, den sich die Stadt mit Blick auf das klaffende Haushaltsloch im 2025er Etat und einer erneut drohenden Haushaltskonsolidierung auferlegt hat, macht auch vor der Schülerversorgung nicht halt. So beschloss der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Mittwoch mit großer Mehrheit, den vor zehn Jahren gefassten Beschluss zur Beteiligung an der Schülerspeisung mit einem Zuschuss in Höhe von 35 Cent pro Portion aufzuheben.