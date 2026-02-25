Es gibt einen Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung für Kinder – und die Suhler Eltern nehmen ihn besonders häufig in Anspruch: Prozentual werden nirgendwo in Thüringen mehr Vorschulkinder in Einrichtungen kreisfreier Städte betreut als in Suhl. Das zeigen die Zahlen des soeben vorgelegten „Atlas für Jugend, Schule und Sport der Stadt Suhl“. Wie Sabine Schmidt-Koziol, Amtsleiterin des städtischen Jugend- und Schulverwaltungsamts, erläutert, ist die Kita-Betreuung in der Altersgruppe der Ein- bis Zweijährigen und der Gruppe von drei Jahren bis zum Schuleintritt prozentual gestiegen, in der Gruppe der Zwei-und Dreijährigen hingegen leicht gesunken.