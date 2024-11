Suhl: So gelingt gute Nachbarschaft

Die Kinder hatten in leuchtenden Farben die Stadt Suhl, Blumen und andere kreative Motive an die Wände gezaubert. Mit strahlenden Augen stellten sie ihre Gemälde vor und waren mit Recht stolz darauf. Wie die Bewohner mitteilten, haben sich die Kinder auf diese Weise überhaupt erst kennengelernt. Sogar Enkelkinder aus den Nachbareingängen haben sich mit Freude dazugesellt. Auch die Unterstützer und Helfer verbrachten viel gemeinsame Zeit in den Kellerräumen und tun dies seitdem mit noch mehr Freude. „Die kleine Vernissage wurde liebevoll in Szene gesetzt, man erhob gemeinsam das Glas und reichte den Gästen und allen Organisatoren selbst gemachte Häppchen“, schildert Milena Leimbach, „die jungen Künstler erhielten von den Bewohnern kleine Geschenke. Auch wir haben eine reichlich gefüllte Präsentkiste als Anerkennung für die kreativen Kunstwerke überreicht. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die Einladung und für so viel Initiative und Engagement. Hier zeigt sich, dass es auch heute noch funktionierende Hausgemeinschaften gibt, die nicht nur zusammen feiern, sondern auch aufeinander achten und gemeinsame Projekte ins Leben rufen.“