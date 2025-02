Suhl: Seniorin übergibt mehrere tausend Euro an Betrüger

Die Betrüger hielten die Seniorin die gesamte Zeit über in der Leitung. Das Gespräch endete erst, als der angebliche Polizist an der Anschrift der Frau erschien und die fast 7.000 Euro übernahm. Leider ist in diesem Fall die Täuschung gelungen und der Frau ein hoher finanzieller Schaden entstanden.