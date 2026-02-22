Es soll ja ein gutes Zeichen sein, wenn eine Generalprobe daneben geht. Nun, sie ist aber nicht daneben gegangen, die Generalprobe für den VfB Suhl. Sechs Tage vor der Premiere namens Pokalfinale gewinnt der Volleyball-Bundesligist im letzten Heimspiel der regulären Saison gegen den MTV Allianz Stuttgart – und damit gegen eben jenen Gegner, auf den er am 28. Februar auch im Pokalfinale in Mannheim treffen wird. 3:2 (25:16, 20:25, 21:25, 25:20, 15:7) hieß es am Ende vor 1800 Zuschauern und damit ausverkaufter Suhler Wolfsgrube.