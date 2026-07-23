Farbenfroh, stimmungsvoll, frisch inszeniert und voller musikalischer Ohrwürmer – so kommt die fantastische Operette „Frau Luna“ des Komponisten Paul Lincke auf die Bühne vor Burg Bratten-stein in Röttingen. Und mittendrin mischt einer mit, der sich in den vergangenen Jahren in ganz verschiedenen Inszenierungen einen Namen im Ensemble der Frankenfestspiele gemacht hat: Daniel Ebert. Sein Debüt gab der Suhler 2019 in „Der Vetter aus Dingsda“. Es folgten weitere Rollen in „Orpheus in der Unterwelt“, im „Wirtshaus im Spessart“, im „Spukschloss im Spessart“, in „Kohlhiesels Töchter“ und schließlich in „Ich denke oft an Piroschka“. Nun also schlüpft er, den man als vielseitigen Produzenten verschiedener Formate für öffentlich-rechtliche und private Radiosender sowie des Suhler Politischen Aschermittwochs kennt, in die Rolle des Theophil und somit als Zeremonienmeister auf dem Mond mitten hinein in die Operette „Frau Luna“. Und damit in ein Stück aus dem Haus der heiteren Muse, das Paul Lincke komponiert und 1899 uraufgeführt hat. Dass Lincke in diesem Jahr 160 Jahre alt geworden wäre, hat sicher auch damit zu tun, dass die höchst unterhaltsame und wundersame Reise zum Mond nun bei den Frankenfestspielen neu erlebbar wird.