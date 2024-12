Die Polizei hat in Suhl einen sogenannten "Liederabend" der rechtsextremen Szene verhindert. Das teilt die Landespolizeiinspektion Suhl am Abend des Nikolaustages mit. Demnach hatten Einsatzkräfte am frühen Abend des 6. Dezembers im Umfeld eines "augenscheinlich der rechten Szene zugehörigen Objektes" in einem Suhler Ortsteil "überörtlichen Zugangsverkehr" festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Es wurden daraufhin mehrere Platzverweise gegen Angehörige der rechtsextremen Szene aus Thüringen sowie Bayern erteilt. Und damit ein sogenannter "Liederabend" dieser Szene in Form einer nicht angezeigten öffentlichen Veranstaltung verhindert.