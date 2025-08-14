Ein Bürger alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem er mitten auf der vierspurigen Straße, in Höhe des Sagasser Getränkemarktes, ein orientierungslos umherlaufendes Schaf entdeckt hatte. „Als wir ankamen, lief das Tier völlig desorientiert über die Fahrbahn. Es bestand eine erhebliche Gefahr für das Tier“, berichtete Einsatzleiter Marko Gottschalk. Gemeinsam mit dem aufmerksamen Anrufer gelang es der Feuerwehr, das Tier in der Nähe einzufangen und festzuhalten.
Die Herkunft des Schafs ist bislang unklar. Es trägt jedoch einen Chip, über den in den kommenden Tagen ermittelt werden soll, zu welcher Herde es gehört. Wegen der Hitze und des Stresses war das Tier stark erschöpft. Die Feuerwehr versorgte es vor Ort mit Wasser und telefonierte anschließend mit dem Tierpark Suhl. Dort wurde beschlossen, das Tier vorübergehend aufzunehmen, um es wieder zu Kräften kommen zu lassen.
„Solche Einsätze sind nicht alltäglich – umso schöner ist es, wenn am Ende dem Tier geholfen werden kann“, so Gottschalk weiter. Das Geschehen sorgte bei den Autofahrern für Verwunderung. Das Schaf erholt sich nun im Tierpark Suhl, während weiter nach seinem Besitzer gesucht wird.
