Suhl: Nur 20 Bauarbeiter sind älter als 63

Wenn der Job längst zu hart und die Rente noch zu weit weg ist: Von den rund 300 Bauarbeitern in Suhl sind nach aktuellen Angaben der Arbeitsagentur gerade einmal rund 20 Beschäftigte älter als 63 Jahre. „Ob Maurer, Dachdecker, Kanal- oder Straßenbauer: Sie machen harte körperliche Arbeit. Und das bei Wind und Wetter – bei Hitze und Frost“, sagt Ralf Eckardt von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Der Vorsitzende der Gewerkschaft sieht dabei eine kritische Altersgrenze: „Für die meisten ist schon Schluss, bevor sie 60 sind. Sie packen die Arbeit auf dem Bau gesundheitlich dann einfach nicht mehr“, so Ralf Eckardt.