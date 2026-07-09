Suhl: Nur 20 Bauarbeiter sind älter als 63

Für die IG BAU Thüringen ist klar: „Es schafft kaum einer, auf dem Bau bis 67 zu arbeiten. Wenn es demnächst dann noch länger gehen soll: keine Chance“, so Ralf Eckardt. Der Gewerkschafter kritisiert damit die Pläne der Rentenkommission, die die Bundesregierung umsetzen will. „Was dabei fehlt, ist die Flexi-Rente. Also die Chance auf vernünftige Übergänge vom Arbeitsleben in den Ruhestand für alle Branchen, in denen Beschäftigte durch ihren Job gesundheitlich einfach früher am Ende sind. Eine faire Rente muss unbedingt dem Härtegrad der Arbeit, die geleistet wird, angepasst werden“, sagt Ralf Eckardt und fordert für die Betroffenen einen „Expresszugang in den regulären Ruhestand“.