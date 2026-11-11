Schluss mit dem politischen Alltag, her mit dem närrischen Ausnahmezustand: In Suhl nutzen die Karnevalisten den 11.11 . erneut und erkämpfen sich den Weg in das Rathaus. Wo normalerweise über die Geschicke der Stadt entschieden wird, haben an diesem Tag die Karnevalisten das Sagen. Mit närrischer Entschlossenheit ziehen die Vereine wie immer durch den Steinweg, in diesem Jahr angeführt vom Ziegenberger Karnevalsclub. So rücken sie dem Rathaus schnell zu Leibe. Wie immer sind es dann die Präsidenten der Vereine, die sich hinein machen, um die Machtverhältnisse für diesen Tag neu zu verhandeln.