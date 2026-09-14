Ausgerechnet Schleiz’ Trainer Roger Fritzsch sitzt am Samstag (12. September) nach dem Schlusspfiff etwas verloren im Rund des Auestadions, weit abseits der rund 30 mitgebrachten Fans, die sich im großen Bus mit der Mannschaft auf die Reise gemacht hatten. Seit acht Jahren trainiert der 54-Jährige die Vogtländer. Fritzsch weiß, was sein Team kann. Gegen Thüringenliga-Aufsteiger 1. Suhler SV wirkt Fritzsch angefressen, obwohl auf der Anzeigetafel ein 6:1 für den FSV leuchtet.