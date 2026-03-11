Die wichtigste Nord-Süd-Verbindung des Südthüringer Zugverkehrs ist ab Donnerstag drei Wochen lang dicht. Die Bahn wechselt an der Strecke Richtung Würzburg zwischen Suhl und der Landesgrenze zu Bayern auf 23 Kilometern die Schwellen aus. Die Folge: Die Regionalbahnlinie Erfurt–Suhl–Meiningen und der Regionalexpress Erfurt–Suhl–Würzburg werden auf diesem Abschnitt unterbrochen, und die Linie Meiningen–Schweinfurt fährt eine Umleitung.