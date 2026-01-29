 
Suhl/Meiningen Gesellenfreisprechung im Kfz-Handwerk

Die Gesellenfreisprechung im Kfz-Handwerk der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Südthüringen findet am Samstag, 31. Januar, 10 Uhr, im Meininger Volkshaus statt.

Suhl/Meiningen: Gesellenfreisprechung im Kfz-Handwerk
1
Marc Singer (links), Kfz-Mechatroniker der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik, absolvierte seine Ausbildung bei der Mezger GmbH & Co. KG in Suhl. Hier mit Matthias Kaspar, Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses. Foto: Handwerkskammer

Felix Rönsch hat seine Gesellenprüfung schon vorzeitig im Sommer vergangenen Jahres abgelegt. Der junge Mann, der bei der Max Schultz GmbH & Co. KG in Suhl seine Ausbildung absolviert hat, nimmt am Samstag im Meininger Volkshaus seinen Gesellenbrief entgegen.

Wie Antje Nowak von der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Südthüringen mitteilt, sind zur feierlichen Freisprechung insgesamt 40 Gesellen und drei Gesellinnen eingeladen. Neben Felix Rönsch sind das Marc Singer aus Suhl sowie aus der Region Kevin Doppel aus Sonneberg, Hannes Jung und Justin-Leeroy Nosek aus Bad Salzungen, die ihre Prüfung mit dem Prädikat gut bestanden haben. Der Obermeister der Innung Dominic Eisenbeiser erwartet zum Festakt Ehrenamtsträger aus dem Handwerk Südthüringen sowie aus Politik und Kommune.

Ausgebildet wurden und werden aktuell Kraftfahrzeugmechatroniker der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik – hier gab es die meisten Prüflinge –, Kraftfahrzeugmechatroniker der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik, Kraftfahrzeugmechatroniker für System- und Hochvolttechnik und Kraftfahrzeugmechatroniker der Fachrichtung Motorradtechnik.

Praktische Prüfungen in Rohr

In der Zeit vom 19. bis 21. Januar fanden die praktischen Prüfungen zum Teil zwei im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Rohr-Kloster statt. Die Gesellenprüfung Teil zwei wird Antje Nowak zufolge in vier Schwerpunktaufgaben zu je 75 Minuten unterteilt, welche nach einem Kundenauftrag selbstständig zu lösen sind. Unter anderem musste eine Voruntersuchung eines Fahrzeugs zur Hauptuntersuchung (HU) durchgeführt werden. Hierzu musste zunächst das Hochvoltfahrzeug freigeschaltet werden. Danach galt es, HU relevante elektronische Systeme auszulesen und einen Reparaturkostenvoranschlag zu erstellen. Ebenfalls musste die Fehlerursache am datenbusvernetzten System ermittelt und Fehler und Störungen im Motormanagement eines Fahrzeuges diagnostiziert werden. Ein Zylinderkopf musste demontiert, beurteilt und wieder montiert werden.

Prüfungsergebnisse

Mit gut bestanden haben
außerdem

Marc Singer, Kfz-Mechatroniker, Fachrichtung Personenkraftwagentechnik Mezge GmH & Co. KG Suhl;

Kevin Doppel, Kfz – Mechatroniker, Fachrichtung Personenkraftwagentechnik im Kfz-Meisterbetrieb Domhardt, Sonneberg;

Hannes Jung, Kfz-Mechatroniker, Fachrichtung PersonenkraftwagentechnikSchade Automobile GmbH Bad Salzungen und

Justin-Leeroy Nosek,Kfz-Mechatroniker, Fachrichtung Personenkraftwagentechnik Autohaus Matthes GmbH Bad Salzungen.