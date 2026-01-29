Suhl/Meiningen: Gesellenfreisprechung im Kfz-Handwerk

Wie Antje Nowak von der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Südthüringen mitteilt, sind zur feierlichen Freisprechung insgesamt 40 Gesellen und drei Gesellinnen eingeladen. Neben Felix Rönsch sind das Marc Singer aus Suhl sowie aus der Region Kevin Doppel aus Sonneberg, Hannes Jung und Justin-Leeroy Nosek aus Bad Salzungen, die ihre Prüfung mit dem Prädikat gut bestanden haben. Der Obermeister der Innung Dominic Eisenbeiser erwartet zum Festakt Ehrenamtsträger aus dem Handwerk Südthüringen sowie aus Politik und Kommune.