Suhl/Meiningen: Gesellenfreisprechung im Kfz-Handwerk

Praktische Prüfungen in Rohr

In der Zeit vom 19. bis 21. Januar fanden die praktischen Prüfungen zum Teil zwei im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Rohr-Kloster statt. Die Gesellenprüfung Teil zwei wird Antje Nowak zufolge in vier Schwerpunktaufgaben zu je 75 Minuten unterteilt, welche nach einem Kundenauftrag selbstständig zu lösen sind. Unter anderem musste eine Voruntersuchung eines Fahrzeugs zur Hauptuntersuchung (HU) durchgeführt werden. Hierzu musste zunächst das Hochvoltfahrzeug freigeschaltet werden. Danach galt es, HU relevante elektronische Systeme auszulesen und einen Reparaturkostenvoranschlag zu erstellen. Ebenfalls musste die Fehlerursache am datenbusvernetzten System ermittelt und Fehler und Störungen im Motormanagement eines Fahrzeuges diagnostiziert werden. Ein Zylinderkopf musste demontiert, beurteilt und wieder montiert werden.