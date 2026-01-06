In der kommenden Woche eröffnen in der Städtischen Galerie im Congress Centrum in Suhl gleich zwei Ausstellungen zu wichtigen städtischen Themen. Am Donnerstag, dem 15. Januar, findet die Vernissage zur Ausstellung „Marianne Dietz – Preisträgerin des Deutschen Medailleurpreises 2025“ statt. Nur einen Tag später startet dann ebenfalls mit einer Vernissage die Ausstellung „Herbert Roth – zum 100. Geburtstag“, die zugleich der Auftakt für einen Reigen weiterer Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres des beliebten Volkssängers ist.