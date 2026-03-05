Die Universität Erfurt beleuchtet vom 25. bis 27. März die DDR-Filmproduktionsgesellschaft Defa. Anlass ist der 80. Jahrestag der Gründung der Deutschen Film AG, die bis 1992 existierte. Experten aus den USA, Australien und Europa werden dafür laut Mitteilung der Uni erwartet. Dazu wird die Ausstellung „Drehort Thüringen“ gezeigt. Der Besuch ist kostenlos, aber es wird um eine Anmeldung unter E-Mail DEFA-ERFURT-2026@gmx.de gebeten.