Zwei Straßennamen in Suhl sind sich so ähnlich, dass es durchaus schwierig ist, sie auseinander zu halten. Zumal die Adressen beide gleich um die Ecke liegen. Es geht um die Straße „Hoheloh“, also den Standort, an dem die Sternwarte zu finden ist. Und es geht um die Straße „Am Hoheloh“, also der AWO Service Wohnanlage und mehreren Einfamilienwohnhäusern. Selbst Google-Maps habe den Unterschied nicht erkannt, gibt Christian Kühne, der Vorsitzende der Suhler Sternfreunde zu bedenken.