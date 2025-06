Anfang des Monats staunten Kunden im Lauterbogen-Center und Besucher der Suhler Innenstadt, die in die Tiefgarage in der Friedrich-König-Straße einfuhren, nicht schlecht. Denn da, wo einst Schranken die geordnete Einfahrt und die vor allem die kostenpflichtige Ausfahrt regelten, ist nun nichts mehr. Also zumindest gibt es weder bei der Ein- noch bei der Ausfahrt Schranken.