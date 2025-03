Suhl: Karambolage mit vier Fahrzeugen

„Alle Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Außer am Auto der 45-Jährigen, das unbeschädigt blieb, entstand an allen anderen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Seat der 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.