Fünf Jahre ist es bereits her, dass sich die Stadt Suhl der Erarbeitung eines eigenen Konzepts für Kinder- und Jugendbeteiligung widmete. Mehrere Jahre lang versuchte man, mit der Gründung eines Jugendbeirats eine geeignete Form für diese Mitbestimmung zu finden. Die Bemühungen zur Gründung blieben jedoch lange erfolglos. Im November 2025 änderte sich das. Doch auch wenn es seitdem ein festes Gremium mit insgesamt sechs Mitgliedern und eigens erarbeiteter Satzung gibt, liegt noch ein weiter Weg vor diesem, bis er alle Optionen ausschöpfen kann.