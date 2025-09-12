 
Suhl Jugendfeuerwehr begeistert beim Bundesentscheid

Ein unvergessliches Wochenende liegt hinter der Jugendfeuerwehr Suhl. Sie nahm am Bundesentscheid eines internationalen Wettbewerbs in Rheinland-Pfalz teil.

 
Das Team der Jugendfeuerwehr um Chris Hermann (rechts) vor dem Wettkampf in Andernach. Foto: Marius Freimuth

Nicht nur sportlich überzeugt hat die Jugendfeuerwehr Suhl am vergangenen Wochenende. Sie hat beim sogenannten „Internationalen Bewerb“ des Feuerwehrverbandes CTIF im Rheinland-pfälzischen Andernach auch würdig das Land Thüringen vertreten, teilt Chris Hermann, Stadtjugendfeuerwehrwart, mit. Viele Monate lang hat sich die Mannschaft intensiv auf diesen Höhepunkt vorbereitet. Gemeinsam mit dem engagierten Trainerteam, der tatkräftigen Unterstützung der Elternschaft sowie der vielen Helfer wurde trainiert, geübt und gefeilt. Schon beim Landesausscheid im vergangenen Jahr war spürbar: Hier wächst eine Einheit zusammen, die bereit ist, sich auf Bundesebene mit den besten Teams aus Deutschland zu messen.

Ein unvergesslicher Wettkampf

Bereits am Freitag reiste die Mannschaft in Andernach an, wo sie in einer Schule untergebracht wurde. Die perfekte Organisation und Rundumversorgung sorgten dafür, dass der Fokus voll und ganz auf den anstehenden Wettbewerben liegen konnte.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Vorbereitungsläufe und des Kreativwettbewerbs des Bundesjugendforums. Hier zeigte das Team schon früh seine Stärke: Mit viel Einfallsreichtum und Teamarbeit erreichten die Jugendlichen einen hervorragenden 9. Platz – und schafften es damit in die Top Ten Deutschlands.

Beim Wettkampf haben die Suhler alles gegeben. Foto: Marius Freimuth

Am Sonntag war es dann soweit: Unter großem Jubel des Publikums und der mitgereisten Eltern ging es in die Hauptläufe. Im B-Teil (Staffellauf mit Hindernissen) erreichte das Team eine Zeit von 1:16,26 Minuten – ein starkes Ergebnis. Im A-Teil (Feuerwehr- Hindernisübung) folgte eine ebenso starke Leistung: Mit nur zwei kleinen Fehlern landeten die Suhler am Ende bei einer Zeit von 51,38 Sekunden. Im bundesweiten Vergleich bedeutete das einen sehr respektablen und starken 11. Platz von 27 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet.

Anerkennung aus ganz Thüringen

„Ich bin unglaublich stolz auf das gesamte Team“, betont Chris Hermann. „Die Mannschaft hat beim Bundesentscheid Großartiges geleistet und unser Land Thüringen würdig vertreten.“ Auch der Landesjugendfeuerwehrwart André Rathgeber sowie der Verbandspräsident des Thüringer Feuerwehr-Verbands Karsten Utterrodt schlossen sich diesen Worten an und übermittelten persönlich ihre Glückwünsche und Anerkennung an die Mannschaft.

Ein Erlebnis fürs Leben

Neben den sportlichen Herausforderungen durfte natürlich auch das Rahmenprogramm nicht fehlen. Ein Ausflug ins Ahrtal sowie ein gemeinsamer Besuch in Koblenz – inklusive Seilbahnfahrt zur Festung Ehrenbreitstein und beeindruckendem Blick über das Deutsche Eck – machten die Tage in Rheinland-Pfalz zu einem Erlebnis, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

„Mit Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und einem unglaublichen Teamgeist hat die Jugendfeuerwehr Suhl beim Bundesentscheid in Andernach ein starkes Zeichen gesetzt“, meint Stadtjugendfeuerwehrwart Chris Hermann. Die monatelange Vorbereitung habe sich gelohnt: sportlich mit einem Platz im vorderen Mittelfeld und menschlich mit Erfahrungen, die unbezahlbar seien. Die Jugendfeuerwehr Suhl habe einmal mehr bewiesen: Sie ist ein Aushängeschild für den Feuerwehrnachwuchs in Thüringen.

Internationaler Feuerwehrverband

CTIF
Das 1900 in Paris gegründete Comité Technique International des Prévention et d’Extinction du Feu (kurz: CTIF) ist der internationale Feuerwehrverband. Darin sind die Feuerwehren von fast 40 Nationen organisiert.