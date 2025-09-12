Suhl: Jugendfeuerwehr begeistert beim Bundesentscheid

Nicht nur sportlich überzeugt hat die Jugendfeuerwehr Suhl am vergangenen Wochenende. Sie hat beim sogenannten „Internationalen Bewerb“ des Feuerwehrverbandes CTIF im Rheinland-pfälzischen Andernach auch würdig das Land Thüringen vertreten, teilt Chris Hermann, Stadtjugendfeuerwehrwart, mit. Viele Monate lang hat sich die Mannschaft intensiv auf diesen Höhepunkt vorbereitet. Gemeinsam mit dem engagierten Trainerteam, der tatkräftigen Unterstützung der Elternschaft sowie der vielen Helfer wurde trainiert, geübt und gefeilt. Schon beim Landesausscheid im vergangenen Jahr war spürbar: Hier wächst eine Einheit zusammen, die bereit ist, sich auf Bundesebene mit den besten Teams aus Deutschland zu messen.