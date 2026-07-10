Dazu begrüßte die Gemeinde 27 Jubilare zum Gottesdienst, die in Suhl in einer der beiden Kirchen konfirmiert wurden.
Suhl Jubelkonfirmation in der Hauptkirche
Redaktion 10.07.2026 - 10:16 Uhr
Am vergangenen Sonntag fand in der evangelischen Kirchgemeinde Suhl die Jubelkonfirmation in der Hauptkirche statt.
Dazu begrüßte die Gemeinde 27 Jubilare zum Gottesdienst, die in Suhl in einer der beiden Kirchen konfirmiert wurden.
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Mit dem gemeinsamen Einmarsch in die Kirche mit den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates an der Spitze begann der Gottesdienst anlässlich der Goldenen, Diamanten, Eisernen und Gnaden- Konfirmation. Der Großteil der Jubilare lebt noch heute in Suhl und es gab angeregte Gespräche. Die Anwesenden schwelgten in Erinnerungen, welcher Pfarrer die Konfirmandenstunden abhielt und man blickte zurück auf die vergangene Zeit seit der Konfirmation. Pfarrer Andreas Wucher segnete die Jubilare. Und mit einem Wandel-Abendmahl fand die Jubelkonfirmation Ihren Abschluss. Foto: privat