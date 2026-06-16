Ramon Bonkowski, Siegtorschütze gegen Eintracht Ifta: „Ich arbeite in Erfurt und bin aktuell eigentlich nur am Wochenende in Suhl. Ich halte mich fit, aber Fußballtraining mache ich nicht. Über die Leistung können wir also reden, dass die nicht so gut ist. Aber den einen Glücksstecher hab’ ich dann doch gemacht. Ich denk’ mal, die Jungs freuen sich alle bei uns. Thüringenliga, das ist schon was Besonderes. Das gab’s lange nicht. Ob’s jetzt das Beste ist, weiß ich auch nicht. Dafür bin ich auch zu wenig Teil von dem Ganzen. Es bin ja auch nicht ich aufgestiegen – es ist die ganze Mannschaft aufgestiegen. Ich bin ja immer nur der kleine Bestandteil, der immer aushilft. Ich werde die Jungs – wenn’s möglich ist am Wochenende – auch in der Thüringenliga versuchen, ein bisschen zu unterstützen; einspringen, wenn Not am Mann ist.“