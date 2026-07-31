Alle Augen nach Suhl: Wenn am Freitagabend (31. Juli) in Suhl die Fußball-Saison in Thüringen offiziell eröffnet wird, richtet sich das Interesse durchaus auch auf die überraschende, weil eher zufällige Rückkehr des 1. Suhler SV nach 21 Jahren in die Thüringenliga, die höchste Spielklasse im Freistaat. Zum Verständnis: Noch vor 14 Monaten kickte der Traditionsverein zwei Klassen tiefer in der Kreisoberliga gegen Viernau und Dreißigacker. Nun gelang der jungen, talentierten Mannschaft samt einiger ausländischer Unterschiedsspieler der eher unfreiwillige Durchmarsch.