Suhl/Ilmenau - Es hätte so schön sein können: Von Suhl nach Ilmenau in einer Viertelstunde, nach Erfurt nur 25 Minuten. Etwas mehr als zwei Stunden von Suhl nach Berlin und weniger als zwei Stunden nach München - ohne Umsteigen. Diese Pläne für eine ICE-Trasse gab es 1999 tatsächlich, als Alternative zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8, das 2017 zwischen München, Erfurt und Berlin in den Fahrplanbetrieb gging - nun aber ohne Halt im Thüringer Wald.