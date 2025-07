Ein Elfjähriger Junge war am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in der Adlersbergstraße von einem Hund gebissen worden. Warum der nicht angeleinte Hund zugebissen hat, ist unklar. Das Kind kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige.Die umstrittene Tierschutzvereinigung Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) hat den Unfall auf einem Suhler Spielplatz für ihre Öffentlichkeitsarbeit entdeckt. .